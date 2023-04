Royals feiern Ostern in Windsor - auch Prinz Andrew dabei Familientreffen auf Schloss Windsor: Exakt zwei Jahre nach dem Tod von Prinz Philip kommen die britischen Royals zu einem Oster-Gottesdienst zusammen. dpa

Windsor (dpa) -Die britische Royal Family ist auf Schloss Windsor zu ihrem ersten Osterfest seit dem Tod von Queen Elizabeth II. im vergangenen September zusammengekommen. Am Ostersonntag nahmen die Royals am traditionellen Gottesdienst in der St. Georgs-Kapelle in Windsor teil, wo die Queen begraben liegt.