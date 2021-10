London - Queen Elizabeth II. hat die Auszeichnung eines britischen Seniorenmagazins als „Oldie des Jahres“ abgelehnt. „Ihre Majestät glaubt, man ist so alt, wie man sich fühlt“, schrieb der Privatsekretär der 95-Jährigen, Tom Laing-Baker, in einer schriftlichen Absage an das Magazin The Oldie, die in der November-Ausgabe der Zeitschrift veröffentlicht wurde. „Daher ist die Queen der Meinung, dass sie nicht die relevanten Kriterien erfüllt, um die Auszeichnung zu akzeptieren, und hofft, dass sich ein geeigneterer Kandidat findet“, hieß es weiter.

Die jährliche Auszeichnung geht üblicherweise an Senioren, die in besonderer Weise zum Allgemeinwohl beigetragen haben. Zu früheren Gewinnern gehören etwa der frühere Premier John Major, aber auch Nobelpreisträger sowie der im April gestorbene Ehemann der Queen, der Herzog von Edinburgh.

Kürzlich zeigte sich die Königin bei öffentlichen Terminen mehrfach mit einem Gehstock, was prompt Sorgen über ihre Fitness nach sich zog. Der Terminkalender der Queen ist jedoch weiterhin gut gefüllt, am Dienstag begrüßte sie unter anderem den Botschafter der EU, Joao de Almeida, zur privaten Audienz.