Noch nie waren so viele Menschen in Berlin krank, sagt Gesundheitssenatorin Ulrike Gote. Auf Druck der Opposition tagt Dienstag der Gesundheitsausschuss.

RSV- und Grippewelle in Berlin so stark wie nie: Sondersitzung heute

Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) glaubt, dass die aktuelle RSV- und Grippewelle so stark ist wie noch nie. Die Senatorin sagte der Morgenpost: „Das ist einmalig. Wir sehen, dass die Welle früher kommt als sonst und dass es noch nirgendwo in ganz Deutschland eine solche Welle von RSV-Infektionen bei Kindern gegeben hat. Sie ist stärker als in früheren Jahren, zugleich sind auch andere Viruserkrankungen unterwegs und Corona ist auch noch da.“

Auch der Krankenstand in den Krankenhäusern, bei der S-Bahn und der BVG ist so hoch wie nie. Die Lage in den Kinderkliniken ist angespannt, das Virus kann für kleinere Mädchen und Jungen lebensgefährlich werden. Auf Antrag von FDP und AfD findet am Dienstag um 13.30 Uhr eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses statt.

Florian Kluckert sagte im Vorfeld: „Viel früher hätte der Berliner Senat in die Gesundheitsversorgung der Stadt investieren müssen, um gegen Personalausfall oder eine Virus-Welle gewappnet zu sein. Dies alles ist das Resultat eines jahrelangen Reform- und Sanierungsstaus, der mittlerweile bei über 2,1 Milliarden Euro liegt. Gesundheitssenatorin Gote und Innensenatorin Spranger müssen sofort dafür sorgen, dass die Krankenhäuser insbesondere bei Kinderkliniken und Notaufnahmestellen mehr Personal aktivieren können.“