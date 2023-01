RTL-„Bachelor“ hat noch nie eine Dating-App genutzt Drei Frauen haben ihn fürs Leben geprägt, und jetzt sucht der Single David Jackson als „Bachelor“ wieder eine Partnerin. Zu sehen bei RTL ab 1. März. dpa

Köln/Stuttgart -Der neue RTL-„Bachelor“ David Jackson hat nach eigenen Worten noch nie eine Dating-App genutzt. „Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich sage: "Hey, hier ist Platz an meiner Seite!"“, sagte der 32-Jährige im RTL-Interview. „Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann.“ Er habe vier Beziehungen hinter sich und sei nach nunmehr drei Jahren als Single bereit für die Liebe. Am 1. März (20.15 Uhr) beginnt die 13. „Bachelor“-Staffel bei RTL.