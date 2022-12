RTL-Dschungelcamp startet an einem Freitag, dem 13. Wer wird die nächste Dschungelkönigin oder der nächste Dschungelkönig? Um das herauszufinden gibt RTL im kommenden Jahr dem Publikum sogar einen Tag mehr Zeit. dpa

Köln -Hoffentlich bringt das kein Pech: Das RTL-Dschungelcamp startet dieses Mal am Freitag, dem 13.. Dieses Datum im Januar 2023 (21.30 Uhr) sollten sich Fans von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ (IBES) schon mal notieren. „Für zwölf Stars beginnt das größte Abenteuer ihres Lebens, mitten im australischen Dschungel und vor den Augen von TV-Deutschland“, teilte RTL am Mittwoch in Köln mit.