RTL, Vox, Kabel 1: Zahlreiche TV-Sender fallen heute Nacht aus

Aufgrund von Arbeiten an Glasfaserkabeln werden viele Sender in der Nacht auf Freitag nur Schwarzbild zeigen. Die Störung könnte bis zu fünf Stunden dauern.

Aufgrund von Wartungsarbeiten werden zahlreiche Fernsehsender in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für mehrere Stunden ausfallen. Auch große Sender wie RTL, Vox oder Kabel 1 seien betroffen, wie das Fachmedium Digtalfernsehen am Donnerstag mitteilte. Grund für die Störung – die dem Blatt zufolge bis zu fünf Stunden anhalten könnte – ist das Verschwenken einer wichtigen Glasfasertrasse in der Nähe von Frankfurt.

Bei den Arbeiten an den Glasfaserleitungen müssen demnach Hunderte von haardünnen Leitungen aufgetrennt und neu verschweißt werden. Beginnen sollen die Bauarbeiten um Mitternacht. Bis spätestens 5 Uhr am Freitagmorgen werde in ganz Europa auf vielen großen TV-Sendern in diesem Zeitraum nur ein Störbild zu sehen sein.