Rückkehr in die Politik: Maja Lasic als Berliner Stadträtin nominiert

Die frühere SPD-Abgeordnete Maja Lasic kehrt überraschend in die Berliner Politik zurück. Die 43-Jährige wurde als Schulstadträtin am Mittwochabend für den Bezirk Berlin-Mitte nominiert, wie sie der Berliner Zeitung sagte.

Am Donnerstag soll Lasic vom Bezirksparlament gewählt werden. Sie folgt auf die bisherige Schulstadträtin Stefanie Remlinger, die den Posten der Bezirksbürgermeisterin übernehmen wird. Remlinger (Grüne) folgt auf den wegen Fehlverhaltens abgewählten Parteikollegen Stephan von Dassel.

Lasic galt für nicht wenige als Hoffnungsträgerin und potentielle Bildungssenatorin. Nach der Abgeordnetenhauswahl 2021 schied sie überraschend aus dem Parlament aus, um künftig in einer Schule in Berlin-Wedding zu arbeiten. Nach eigener Auskunft gefiel ihr die Arbeit an der Schule sehr gut.