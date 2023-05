Rückreise aus Golfregion: Erneute Panne mit Baerbocks Regierungsflugzeug

Die Ankunft der Außenministerin in Saudi-Arabien wurde bereits am Montag durch eine Panne verzögert. Nun kam es erneut zu einem Defekt.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock besucht bei ihrer dreitägigen Reise an den Persischen Golf Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock besucht bei ihrer dreitägigen Reise an den Persischen Golf Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Bernd von Jutrczenka/dpa

Doppeltes Pech für Außenministerin Annalena Baerbock: Nachdem sich schon am Montag wegen einer technischen Panne an ihrem Regierungsflugzeug die Ankunft im saudi-arabischen Dschidda um zwei Stunden verzögert hatte, gab es vor dem für Mittwochmittag geplanten Rückflug nach Berlin erneut einen Defekt. Diesmal war im Wüstenemirat Katar die Ersatzmaschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr betroffen. Um was für einen Defekt es sich handelte, war zunächst unklar.

Anstatt wie geplant direkt zum Flughafen zu fahren, mussten die Grünen-Politikerin und ihre Delegation nach der Pressekonferenz mit dem Premierminister und Außenminister des Golf-Emirats Katar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, wieder ins Hotel zurück. Der Abflug nach Deutschland werde sich voraussichtlich um mindestens zwei Stunden verzögern, hieß es aus der Delegation.