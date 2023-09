Wegen der Kontamination mit Bakterien hat nun auch Kaufland vor Regenbogenforellen-Filets gewarnt, die in den Filialen des Discounters verkauft worden sind. Lidl hatte den Rückruf des dänischen Unternehmens Agustson a/s aus Vejle bereits am Donnerstag veröffentlicht. Beide Ketten gehören zur Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm.

Es gehe um das Produkt „Finest Seafood Geräucherte Regenbogen-Forellenfilets 125g ohne Haut“ in den Sortierungen Natur und Pfeffer, wie Kaufland am Freitag auf dem Portal lebensmittelwarnung.de mitteilte. Der Rückruf gilt für Produkte mit Verbrauchsdatum bis einschließlich 27. September 2023.

Auch Handelskette Globus warnte am Freitag ebenfalls vor dem Verzehr bestimmter Forellenfilets. Dabei handle es sich um das Produkt „Globus Regenbogenfilets Natur, 125 Gramm“ mit Haltbarkeitsdatum zwischen dem 8. September 2023 und dem 5. Oktober 2023, wie Globus am Freitag mitteilte. Auch geräucherte Forellenfilets von den Globus-Fischtheken könnten betroffen sein. In den Produkten seien Listerien gefunden worden, die schwere Magen-Darm-Erkrankungen auslösen und für Kleinkinder, Schwangere oder ältere Menschen sogar ernste Folgen haben könnten.