Die Steilküste am Kap Arkona auf Rügen ist auf breiter Front abgebrochen. „Das sind mindestens 100 Meter“, sagte Andreas Heinemann, Chef der Tourismusgesellschaft, am Mittwoch. Er schätze das Volumen auf etwa 15.000 Kubikmeter. Das sei aber nach einem Blick von der Seite nur schwer zu sagen. „Das ist ein riesiger Abbruch“. Das Hochwasser bei der jüngsten Sturmflut habe das Kliff angegriffen. „Dann ist es unterhöhlt und irgendwann bricht es dann von oben runter.“



Die Abbrüche hätten vermutlich einige Tage nach der Sturmflut begonnen. Es seien weitere Risse zu sehen. „Da werden die nächsten Schichten abbrechen. Weil das Kap Arkona an sich ist ja eine Mischung aus Kreide, Sand und Lehm.“ Diese aufeinander liegenden Schichten rutschten. „Das Kap an sich ist sehr aktiv.“

Warnung auf Rügen: Nicht unterhalb des aktiven Kliffs entlanglaufen

Wegen des Fundes der ehemaligen slawischen Tempelburg auf dem Kap wisse man, dass das Kap in den vergangenen 1000 Jahren etwa 200 Meter verloren habe, erklärte Heinemann. „Das konnte man ja durch Grabungen belegen.“



Der am Kap abgebrochene Sand trage wiederum zur Bildung von Stränden andernorts bei. Die Abbrüche hätten schon in der Vergangenheit die Insel geformt. „Das ist die natürliche Küstendynamik.“ Die könne man zwar etwa mit Befestigungen beeinflussen. Aber dadurch erreiche man nichts Gutes.

Die Luftaufnahme zeigt die abgebrochene Steilküste auf Rügen. „Das sind mindestens 100 Meter“, schätzt der Chef des Tourismusgesellschaft. argusexe/Imago

Schilder wiesen Menschen darauf hin, sich nicht unterhalb des aktiven Kliffs aufzuhalten. Das hält sie laut Heinemann aber dennoch nicht davon ab. „Das ist einfach immer schon gefährlich gewesen.“



Immer wieder gibt es Notfälle entlang Rügens Steilküste. Im Dezember 2011 starb ein zehnjähriges Mädchen nach einem Steilküstenabsturz auf der anderen Seite des Kaps Arkona.