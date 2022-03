Im Fall des erschossenen argentinischen Rugby-Nationalspielers Federico Aramburú ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Wie die Eurojust, die Justizbehörde der Europäischen Union, mitteilte, wurde der Verdächtige am Dienstag in Ungarn an der Grenze zur Ukraine gefasst.

Der Fernsehsender BFMTV berichtete, dass sich die Tat in den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags in Paris ereignete. Zwei Gruppen von Personen hatten in einer Bar einen verbalen Streit, bevor sie handgreiflich wurden. Danach wurden sie von den Türstehern getrennt, jedoch kam später eine der Gruppen mit einem Auto zurück und feuerte Schüsse ab, die Federico Aramburú mehrfach trafen und zu seinem Tod führten.

Auslieferung nach Frankreich

Die ungarische Polizei konnte den Verdächtigen nur über einen begrenzten Zeitraum in Gewahrsam nehmen. Durch eine schnelle Kommunikation der Behörden konnte jedoch der Europäische Haftbefehl gegen den Mann durchgesetzt werden. Es werde nun auf seine Auslieferung nach Frankreich gewartet, so Eurojust.