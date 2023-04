Ruhiges Osterfest: Kaum Zwischenfälle bei Osterfeuern Die Osterfeuer in Brandenburg sind am Samstagabend ruhig geblieben. Es habe keine großen Zwischenfälle gegeben, sagte ein Sprecher der Landespolizei am Oster... dpa

Potsdam -Die Osterfeuer in Brandenburg sind am Samstagabend ruhig geblieben. Es habe keine großen Zwischenfälle gegeben, sagte ein Sprecher der Landespolizei am Ostersonntag. Bei den vielen Festen im gesamten Bundesland sei es weder zu größeren Unfällen noch zu heftigeren Gewaltdelikten gekommen.