Die Einwohner der rumänischen Stadt Tulcea, nahe der Grenze zur Ukraine, wurden am Mittwoch alarmiert und aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen und Ruhe zu bewahren. „Es besteht die Möglichkeit, dass einige Gegenstände aus dem Luftraum fallen. Ruhig halten! Suchen Sie Schutz in Kellern oder Notunterkünften“, hieß es, der Nachrichtenwebsite Digi24 zufolge. „Wenn kein Unterschlupf vorhanden ist, bleiben Sie im Haus, fern von Fenstern und Außenwänden“.

Der Alarm wurde nach dem Fund russischer Drohnen-Trümmer auf rumänischem Gebiet ausgelöst und 90 Minuten später wieder aufgehoben. Wie das Verteidigungsministerium des Landes mitteilte, wurden zum dritten Mal innerhalb einer Woche Drohnenteile gefunden. Das rumänische Militär richtet schon behelfsmäßige Betonunterkünfte ein.

Der rumänische Ministerpräsident Marcel Ciolacu betonte jedoch, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung: „Zunächst einmal ist nichts außer Kontrolle geraten. Aber es ist normal, dass der Staat bestimmte Maßnahmen ergreift“, sagte er am Mittwoch. „In diesem Moment war das alles ein Unfall. Ich wiederhole, einige Drohnen-Trümmer haben die Donau überquert. Wir sprechen nicht von einem Angriff auf Rumänien“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nato: Kein gezielter Angriff auf Rumänien

Wie die Nato am Mittwoch mitteilte, hat der rumänische Nato-Botschafter die Verbündeten über den Fund informiert. Die gefundenen Drohnenteile ähneln demnach den Drohnen, die vom russischen Militär eingesetzt werden. Es deute aber nichts auf einen gezielten Angriff Russlands auf das Territorium des Nato-Lands hin, betonte Nato-Sprecher Dylan White.

In der vergangenen Woche hatten rumänische Soldaten bereits nahe dem Dorf Plauru unweit der Grenze zur Ukraine Drohnen-Trümmer entdeckt. Rumäniens Präsident Klaus Iohannis beriet in einem Telefonat mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg über die Vorfälle. Am Sonntag legte Bukarest offiziell Protest in Moskau ein. (mit AFP)