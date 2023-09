Rumänien bestätigt: Trümmer mutmaßlich russischer Drohne auf Nato-Gebiet gefunden

Teile einer mutmaßlich russischen Drohne sind auf rumänischem Gebiet abgestürzt, wie Verteidigungsminister Angel Tilvar am Mittwoch bestätigte. Zwei Tage zuvor hatte Bukarest ukrainische Behauptungen zurückgewiesen, wonach russische Drohnen iranischer Bauart auf dem Gebiet des Nato-Mitgliedslandes detoniert seien.

„Ich bestätige, dass Teile gefunden wurden, bei denen es sich um Elemente einer Drohne handeln könnte“, sagte Tilvar gegenüber dem Fernsehsender Antenna 3 CNN. Die Teile würden in der Nähe des Dorfs Plaur am Chilia-Arm der Donau, die die Grenze zur Ukraine bildet, gefunden. Tilvar fügte hinzu, dass das Gebiet nicht evakuiert wurde, da nichts darauf hindeutete, dass die Teile eine Bedrohung darstellten.



„Wenn sich bestätigt, dass die Drohne zu Russland gehört, ist die Situation inakzeptabel. Rumänien ist sehr gut verteidigt“, warnte kurz darauf der Präsident Rumäniens, Klaus Iohannis.

Ukrainische Berichte dementiert

Am vergangenen Montag behauptete der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, russische Drohnen hätten das Territorium des Nato-Mitgliedslandes Rumänien getroffen. „Nach Angaben des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine sind gestern Abend bei einem massiven russischen Angriff in der Nähe des Hafens von Ismajil russische ‚Shahedis‘ (Anm.: vom Iran hergestellte Shahed-Drohnen, die von Russland eingesetzt werden) auf rumänisches Hoheitsgebiet gefallen und dort detoniert“, schrieb Oleg Nikolenko, unter ein Foto, das eine Explosion im Hintergrund zu zeigen schien.

Wenige Stunden nach Nikolenkos Beitrag reagierte das rumänische Verteidigungsministerium: „Das Ministerium für Nationale Verteidigung dementiert entschieden die in der Öffentlichkeit kursierenden Informationen über eine angebliche Situation in der Nacht vom 3. auf den 4. September, in der russische Drohnen auf das rumänische Staatsgebiet gefallen wären“, heißt es in der Pressemitteilung, die auf der Webseite des Ministeriums veröffentlicht wurde.