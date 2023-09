Im rumänischen Teil des Donaudeltas hat sich offenbar eine Explosion an Bord eines Frachtschiffs ereignet. Wie das rumänische Verkehrsministerium mitteilte, wurde am Mittwoch auf dem mit Zement beladenen und nahe dem Donauhafen Sulina fahrenden Schiff eine Detonation im Maschinenraum festgestellt. Der Ort des Geschehens ist wenige Kilometer von der Ukraine entfernt. Ein Minenräumboot mit Tauchern war laut dem rumänischen Verteidigungsministerium im Einsatz, um die Gegend nach Sprengsätzen abzusuchen.

Bislang gebe es jedoch „keine Hinweise“ darauf, dass eine Mine die Explosion verursacht habe, sagte ein Sprecher der rumänischen Marine vor Journalisten. Hinweise der Besatzung deuteten darauf hin, dass die Explosion aus dem Inneren des Schiffes gekommen sei.

Vor Explosion: Schiff soll Richtung Schwarzes Meer unterwegs gewesen sein

Vom Verkehrsministerium hieß es, die Schiffsbesatzung habe um eine Evakuierung gebeten, ihre zwölf Mitglieder würden medizinisch untersucht. Der 90 Meter lange, unter der Flagge Togos fahrende Frachter befand sich zum Zeitpunkt der Explosion 13 Kilometer von Sulina entfernt. Nach Angaben des Ministeriums war das Schiff am 12. September in Sulina angekommen und sollte in den Bystre-Kanal auf der ukrainischen Seite des Donaudeltas einfahren. Der Kanal verbindet die Donau mit dem Schwarzen Meer.

Die Donau bildet auf den letzten Kilometern vor der Mündung in das Schwarze Meer die Grenze zwischen der Ukraine und dem EU- und Nato-Mitgliedsstaat Rumänien. Seit der russischen Blockade der ukrainischen Seehäfen hat der Strom eine zentrale Bedeutung für die Ausfuhr von ukrainischem Getreide.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 ist im Schwarzen Meer die Gefahr durch Seeminen erheblich gestiegen. Alleine in den rumänischen Hoheitsgewässern wurden bisher rund 80 solcher Sprengsätze entdeckt.