Berlin - Seit dem frühen Morgen steht der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Berliner Ortsteil Rummelsburg in Flammen. Die Bewohner des Hauses in der Giselastraße seien in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit.

#Brand in #Rummelsburg

In der #Gieselastraße in #Rummelsburg brennt es im Dach eines Wohngebäudes. Wir sind mit derzeit 48 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Weitere Einsatzkräfte sind nachalarmiert. Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 26, 2021

Wegen der andauernden Löscharbeiten sei die Straße momentan gesperrt. Verletzte seien bislang nicht gemeldet worden, für Anwohner bestehe keine Gefahr. Warum das Feuer im Berliner Bezirk Lichtenberg ausbrach, sei bislang unklar.