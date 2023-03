Polizei-Razzia im Havanna Club in Berlin Schöneberg: Mehrere Verstöße Bei einer Razzia in einem Berliner Club in der Schöneberger Hauptstraße hat die Berliner Polizei mehrere Verstöße festgestellt. Christian Gehrke / dpa

In einem Berliner Club hat die Polizei Berlin in der Nacht zu Sonntag eine Razzia durchgeführt. Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einer Kontrolle in einem Berliner Club in Schöneberg hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag mehrere Verstöße festgestellt. Laut einer Sprecherin der Polizei handelte es sich um einen gemeinsamen Einsatz von Hauptzollamt, Ordnungsamt, Finanzamt und Polizei. Mehr als 80 Einsatzkräfte hätten in der Nacht zum Sonntag auf Initiative des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg den Club und die rund 60 Angestellten kontrolliert. Anzeigen oder Festnahmen gab es nicht, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage der Berliner Zeitung.