Rund 20 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland arbeiten Weihnachten

Für viele beginnt in diesen Tagen der Weihnachtsurlaub. Doch etliche Deutsche müssen auch an den Feiertagen arbeiten. Diese Branchen sind besonders betroffen.

Auch an Weihnachten müssen viele Beschäftigte und Selbstständige arbeiten. Je nach Tag und Uhrzeit sind es zwischen acht und 20 Prozent der Erwerbstätigen, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag mitteilte: „Sie kümmern sich um Menschen in Not, sie machen Weihnachtseinkäufe in letzter Minute möglich oder bringen dringend benötigte Güter von A nach B.“

Das WSI wertete eine Befragung von 4200 Erwerbstätigen aus – und kann so ein genaues Bild liefern: Am Vormittag des 24. Dezember müssen demnach noch 20 Prozent aller Erwerbstätigen arbeiten. Dabei dürfte die Quote in diesem Jahr etwas niedriger sein als in anderen Jahren, weil der 24. auf einen Samstag fällt.

Anteil im Gastgewerbe und Gesundheitswesen besonders hoch

Im Handel sind sogar 45 Prozent, im Verkehrsgewerbe 33 Prozent der Erwerbstätigen noch aktiv. Nach 14.00 Uhr, wenn das Ladenschlussgesetz den Heiligen Abend einläutet, sinkt der Anteil der Menschen, die arbeiten müssen, auf den tiefsten Stand an den Festtagen. Dann müssen immer noch acht Prozent aller befragten Erwerbstätigen arbeiten. Im Gesundheits- und Sozialwesen liegt die Quote bei 22 Prozent und bleibt auch über die Feiertage auf diesem Niveau.

An den beiden Weihnachtstagen arbeiten laut WSI ebenfalls rund acht Prozent der Beschäftigten und Selbstständigen – im Gastgewerbe allerdings ist dann rund ein Drittel der Erwerbstätigen im Job gefragt.

Am Vormittag des Silvestertages müssen laut Umfrage 19 Prozent aller Erwerbstätigen arbeiten, nach 14.00 Uhr sinkt der Anteil auf zehn Prozent. Deutlich überdurchschnittlich ist die Quote dann erneut im Gastgewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Logistik sowie im Handel. An Neujahr ist es neun Prozent der Erwerbstätigen nicht vergönnt auszuschlafen.

Erwerbstätige aus Haushalten mit einem niedrigen bedarfsgewichteten Haushaltseinkommen müssen laut WSI-Umfrage häufiger an den Festtagen arbeiten als solche mit einem hohen Haushaltseinkommen. Am Vormittag des Heiligen Abends etwa müssen 29 Prozent der Erwerbstätigen mit einem bedarfsgewichteten Haushaltseinkommen von unter 1500 Euro zur Arbeit gehen – der Anteil bei höheren Haushaltseinkommen liegt dagegen bei 15 bis 17 Prozent liegt.