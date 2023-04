Rund 3,4 Millionen Deutsche waren noch nie im Internet

Knapp sechs Prozent der Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren in Deutschland waren noch nie im Internet. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag unter Berufung auf Erhebungen zum Nutzungsverhalten im Kommunikationsbereich aus dem vergangenen Jahr mit. Das entsprach rund 3,4 Millionen Menschen. Am größten war der Anteil der sogenannten Offliner demnach in der Gruppe der 65- bis 74-Jährigen.

Von diesen hatten dem Bundesamt zufolge ein Sechstel oder 17 Prozent noch nie das Internet genutzt. Bei den Unter-45-Jährigen lag die Quote hingegen bei unter zwei Prozent. In der EU lag der Schnitt bezogen auf die Gesamtbevölkerung demnach bei sieben Prozent, allerdings bei großen Unterschieden zwischen den Staaten. In Griechenland und Portugal waren es 14 Prozent, in Skandinavien oder auch Irland weniger als vier Prozent.

Weltweit war 2022 etwa ein Drittel der gesamten Menschheit ohne Zugang zum Internet, wie das Bundesamt unter Berufung auf Schätzungen der Internationalen Fernmeldeunion der UN (ITU) weiter berichtete. Das entsprach etwa 2,7 Milliarden Menschen, die noch nie im Netz waren.