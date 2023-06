Rund 50 Gartenzwerge gestohlen: 1000 Euro Sachschaden

Unbekannte haben aus einem Garten in Rhinow (Landkreis Havelland) rund 50 Gartenzwerge gestohlen. Der Diebstahl sei am Dienstag gemeldet worden, berichtete d...

ARCHIV - Eine Gruppe Gartenzwerge steht auf einer Fensterbank in einem Garten. Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Rhinow -Unbekannte haben aus einem Garten in Rhinow (Landkreis Havelland) rund 50 Gartenzwerge gestohlen. Der Diebstahl sei am Dienstag gemeldet worden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Täter kletterten laut Polizei über den Gartenzaun und griffen dann bei der Deko zu. Die Beamten schätzen den Schaden auf circa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.