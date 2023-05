Rundfunkbeitrag könnte 2025 wieder sinken

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat zuletzt ein sattes Plus erwirtschaftet. Das könnte den Beitragszahlern zugute kommen, sagt KEF-Chef Martin Detzel.

Nachdem der Rundfunkbeitrag zuletzt auf 18,36 Euro pro Monat erhöht wurde, könnte die Gebühr schon 2025 wieder sinken. Dies sagte Martin Detzel, Vorsitzender der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) am Donnerstag in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Grund ist ihm zufolge ein deutlicher Einnahmenüberschuss, den die Öffentlich-Rechtlichen in der laufenden Beitragsperiode erwirtschaftet haben.

Wie Detzel in dem Interview betonte, soll dieses Geld nun bis zur nächsten Beitragsperiode ab 2025 gespart und nicht etwa für zusätzliche Projekte ausgegeben werden. „Bis heute hat keine Anstalt dafür eine Genehmigung erhalten, und auch der RBB hat (...) Mehrerträge, die ohne unsere Genehmigung im Haushalt verplant worden waren, wieder aus der Planung herausgerechnet“, so der Kommissionschef.

Detzel: Rundfunkbeitrag könnte einen halben Euro günstiger werden

Um welchen Betrag es sich bei dem zusätzlich angesparten Geld genau handelt, kann vor Ablauf der aktuellen Beitragsperiode noch nicht gesagt werden. Die FAZ berichtete zuletzt aber von einem Überschuss von bis zu 350 Millionen Euro bei den Landesrundfunkanstalten – knapp 45 Millionen Euro davon allein beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).

Auch Kommissionschef Detzel gab im Interview nun einen groben Richtwert an. „Nach unserer Schätzung könnten sich diese zusätzlich eingenommenen Mittel in einer Größenordnung von etwa 50 Cent dämpfend auf den Beitrag auswirken“, sagte der Betriebswirt. Damit könnte der Rundfunkbeitrag ab 2025 etwa bei 17,86 Euro liegen.

Änderung der Rundfunkgebühren: Wer entscheidet über die Beitragshöhe?

Hintergrund sind die aktuell laufenden Berechnungen zum Bedarf der Rundfunkanstalten, die von der dafür zuständigen KEF alle vier Jahre herausgegeben werden. So soll laut Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (RFinStV) sichergestellt werden, dass die Beiträge sowohl ausreichend hoch angesetzt, den Bürgern gegenüber aber auch fair sind. Grundlage der Berechnungen ist ein Finanzbedarf, der von den Rundfunkanstalten selbst angemeldet und anschließend von der KEF überprüft wird – das ist gesetzlich so festgelegt.

Können sich RBB und Co. also selbst aussuchen, wie viel Geld ihnen jeweils zusteht? „Das sind keine Deals“, betonte Detzel gegenüber der FAZ. Vielmehr dienten Gespräche mit den Sendern, auch während der Berechnungen, der Klärung bestimmter Sachverhalte. „Ein Beispiel ist die aktuelle Inflation. Hier müssen wir uns überlegen, inwiefern die bisherigen Teuerungsraten anzupassen sind, um diese Entwicklung real widerzuspiegeln.“ Dafür müsse eben auch in den Austausch mit den Rundfunkanstalten gegangen werden.

Eine Änderung des Rundfunkbeitrags ist grundsätzlich an ein kompliziertes Verfahren und das Zusammenspiel vieler verschiedener Instanzen geknüpft. Da der öffentliche Rundfunk in Deutschland Ländersache ist müssen sich auch alle Landesregierungen einstimmig für eine Anhebung oder Senkung des Beitrags entscheiden. Im Jahr 2021 hatte dies bereits für Probleme gesorgt.

Damals sollte – auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie – eine Anhebung der Rundfunkgebühren von 17,50 Euro auf 18,36 Euro durchgebracht werden. Die CDU-geführte Regierung in Sachsen-Anhalt blockierte die Entscheidung monatelang, letztlich entschied das Bundesverfassungsgericht. Ab 2025 könnte der Pflichtbeitrag nun erstmals wieder auf unter 18 Euro pro Monat fallen.