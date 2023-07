Runners Night auf dem Kudamm: Diese Straßen sind am Samstag gesperrt

Mehr als 10.000 Hobbyläufer und Profi-Athleten werden am Samstag zur „31. Adidas Runners Night“ in der City-West erwartet. Die Strecke führt über den Kurfürstendamm, die Leibnizstraße, Lewishamstraße und die Brandenburgische Straße. Start und Ziel befinden sich an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Aufgrund einer Baustelle macht die 10-Kilometer-Strecke in diesem Jahr einen kleinen Schlenker auf der Leibnizstraße.

Der Start des Inlineskating-Rennens ist um 19 Uhr, der 5-Kilometer-Lauf startet um 19.45 Uhr, der Hauptlauf über 10 Kilometer um 20.30 Uhr.

Für die Laufveranstaltung werden einige Straßen in Berlin gesperrt.

Straßensperrungen für die Runners Night am Kudamm: Ab 8 Uhr: Vollsperrung Kurfürstendamm/Tauentzienstraße zwischen Joachimsthaler Straße (ausschließlich) und Nürnberger Straße (ausschließlich) und Rankestraße ab 50 Meter vor Einmündung in den Kurfürstendamm

Vollsperrung zwischen (ausschließlich) und (ausschließlich) und ab 50 Meter vor Einmündung in den Kurfürstendamm Ab 15.30 Uhr: Vollsperrung Kurfürstendamm ( Laufstrecke ) zwischen Nürnberger Straße und Westfälischer Straße

Vollsperrung Kurfürstendamm ( ) zwischen Nürnberger Straße und Ab 15.30 Uhr: Vollsperrung Lewishamstraße, Leibnizstraße und Brandenburgische Straße

Die Sperrungen der Laufstrecke dauern bis etwa 22.30 Uhr. Der Start- und Zielbereich auf dem Kurfürstendamm/Tauentzienstraße zwischen Joachimsthaler Straße und Nürnberger Straße bleibt bis Sonntag um etwa 3.30 Uhr gesperrt.

Das sind die Strecken bei der 31. Adidas Runner Night VIZ Berlin

Die Verkehrsinformationszentrale empfiehlt, aufgrund fehlender Parkmöglichkeiten zur An- und Abreise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.