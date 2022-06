Fast 37 Jahre nach seiner Veröffentlichung hat der Song „Running Up That Hill“ der britischen Sängerin Kate Bush es auf Platz eins der UK-Charts geschafft. Damit stellte der Song aus dem Jahr 1985 eine ganze Reihe von Rekorden auf, wie die Official Charts Company am Freitag mitteilte. Grund für den plötzlichen Erfolg ist die Netflix-Serie „Stranger Things“.

„Running up that Hill“ ist im Soundtrack zur vierten Staffel der Erfolgsserie enthalten. Seit die Staffel auf der Streaming-Plattform veröffentlicht wurde, ist das Lied das meistgespielte im Musik-Streaming-Dienst Spotify.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Kate Bush: Älteste Musikerin mit einem Nummer-Eins-Hit

Laut der Offical Charts Company ist noch nie ein Song so viele Jahre nach seinem Erscheinen auf Platz eins gelandet. Auch ist Kate Bush mit heute 63 Jahren die älteste weibliche Musikerin mit einem Nummer-Eins-Hit in Großbritannien. Ihr letzter großer Chart-Erfolg war „Wuthering Heights“ vor 44 Jahren – auch diese Zeitspanne ist Rekord.

Bush lebt seit Jahrzehnten zurückgezogen. 2014 trat sie noch einmal für ein paar Konzerte in London auf. Die Tickets waren nach 15 Minuten ausverkauft.