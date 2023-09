Rupert Murdoch gibt Medienimperium ab: Wer wird sein Nachfolger?

Der mächtige Medienunternehmer Rupert Murdoch tritt als Chef der US-amerikanischen Fox-Gruppe und des Verlags News Corporation zurück. Der 92-Jährige werde ab Mitte November einen Status als „emeritierter Vorstand“ haben und die Geschäfte an seinen Sohn Lachlan übergeben, teilten die beiden Konzerne Fox Corporation und News Corporation am Donnerstag mit. Dieser beglückwünschte seinen Vater zu dessen „bemerkenswerter Karriere“.

Zur Fox Corporation gehört unter anderem der rechtsgerichtete Nachrichtensender Fox News, zur News Corp. gehören etwa das Wall Street Journal und die New York Post.

Der in Australien geborene Murdoch, seit 1985 US-Staatsbürger, ist einer der mächtigsten Medienunternehmer der Welt. Dem 92-Jährigen gehören in Großbritannien auch das Boulevardblatt Sun und die Zeitung The Times. Das US-Magazin Forbes schätzt den Wert von Murdochs Medienimperium News Corp. auf mehr als 20 Milliarden Dollar.