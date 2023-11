Eine Gruppe russischer Cyber-Kriminelle hat die IT-Infrastruktur der KaDeWe Group in der Tauentzienstraße am Wittenbergplatz in Berlin-Schöneberg angegriffen. Wie das Warenhaus mitteilte, konnte der Angriff „durch die sich technisch und organisatorisch auf dem aktuellen Stand befindenden Sicherheits- und Warnsysteme sowie sofortige Maßnahmen“ abgewehrt werden. Die Auswirkungen konnten so eingedämmt werden.

Der betroffene Bereich der IT-Infrastruktur konnte den Angaben nach bereits eingegrenzt werden. Aus ermittlungstechnischen Gründen kann jedoch noch nicht mitgeteilt werden, ob und in welchem Umfang Daten entwendet worden sind.

Russische Hackergruppe: Angriffe auf NZZ und Schweizer Bundesverwaltung

„Die Ermittler haben keine Hinweise, dass persönliche Zahlungen oder Kontodaten von Kundinnen und Kunden von dem Angriff betroffen sind und das Einkaufen jederzeit sicher und geschützt war“, teilte die KaDeWe Group mit. „Auch die Passwörter von Online-Accounts waren nicht im Zugriffsbereich der Angreifer.“ Der Vorfall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche, in der Nacht vom 2. zum 3. November.

Bei den Angreifern handelt es sich den Angaben zufolge um die kriminelle Hackergruppe „Play“ aus Russland. Andere Unternehmen wie die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) und ein Dienstleister der Schweizer Bundesverwaltung seien bereits in der Vergangenheit angegriffen worden.