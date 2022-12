Russische Medien melden Tote nach Drohnenabschuss im Süden Russlands

Ukrainische Soldaten starten eine Drohne auf russische Stellungen in der Nähe von Bachmut.

Ukrainische Soldaten starten eine Drohne auf russische Stellungen in der Nähe von Bachmut. AP/Libkos

Bei einem Drohnenangriff auf einen Luftwaffenstützpunkt im Süden Russlands sind nach Angaben russischer Medien drei Menschen getötet worden. Wie die Nachrichtenagentur Tass am Montag berichtete, gelang es der russischen Luftabwehr, die ukrainische Drohne abzuschießen. „Am 26. Dezember (...) wurde ein ukrainisches unbemanntes Luftfahrzeug aus geringer Höhe abgeschossen, als es sich dem Engels-Militärflugplatz in der Region Saratow näherte“, berichtete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.

Beim Absturz der Drohne seien drei russische Techniker tödlich verletzt worden, hieß es weiter. Flugzeuge wurden demnach nicht beschädigt.

Gebiet liegt über 600 Kilometer von der Ukraine entfernt

Es war bereits der zweite Angriff auf den Engels-Flugplatz in diesem Monat. Anfang Dezember hatte laut russischem Verteidigungsministerium „das Kiewer Regime versucht, den Djagilewo-Flugplatz in der Region Rjasan und den Engels-Flugplatz in der Region Saratow mit Drohnen sowjetischer Bauart zu treffen“. Den Angaben zufolge wurden bei den Angriffen drei Soldaten getötet und vier weitere verletzt.

Der Engels-Flugplatz in der südlichen Region Saratow liegt mehr als 600 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.