Bericht: Russische Propaganda infiltriert beliebte Videospiele

Russische Propaganda zum Ukraine-Krieg hat nun offenbar ihren Weg in die Welt der Videospiele gefunden. Wie die New York Times berichtete, finden sich immer mehr Bezüge zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in beliebten Spielen wie Minecraft oder World of Tanks.

In Minecraft spielten Spieler offenbar die Kämpfe um Soledar – eine Stadt im ukrainischen Oblast Donezk – nach und veröffentlichten Videos und Bilder davon auf der russischen Social-Media-Plattform VKontakte. In World of Tanks erinnerten Spieler wohl an den 78. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Laut New York Times gehören besonders jüngere Menschen zur Zielgruppe solcher „Kampagnen“.

Auch Söldnergruppe Wagner in Videospiel-Propraganda verwickelt

Auch der Buchstabe „Z“, der in Russland zum Symbol des Krieges wurde, ist in mehreren Videospielen zu finden. Auf der Videoplattform YouTube gibt es sogar Anleitungen, wie sich beispielsweise Flaggen mit dem Symbol in den jeweiligen Spielen anfertigen lassen.

Der Präsident von Microsoft, zu dem das Spiel Minecraft gehört, sagte bereits im April, dass es Versuche seitens Russland gebe, in einige dieser Spielgemeinschaften einzudringen. Auch die Söldnergruppe Wagner soll darin verwickelt sein.

Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 kündigte Microsoft an, den Verkauf neuer Produkte und Dienstleistungen an Russland auszusetzen. Doch Spieler finden über andere Plattformen wie Discord Möglichkeiten, sich Zugang zu den Spielen zu verschaffen. Somit erreichen sie weiter ein größeres Publikum.