Russische Raketen haben ein Einkaufszentrum in Krementschuk in der Region Poltawa getroffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj postete am Montag auf Telegram Videoaufnahmen des brennenden Gebäudes.

Selenskyj schrieb, mehr als tausend Zivilisten hätten sich in dem Gebäude befunden. „Das Einkaufszentrum brennt, Rettungskräfte bekämpfen das Feuer, die Zahl der Opfer ist unvorstellbar.“ In dem Video, das Selenskyj verbreitete, war das brennende Gebäude mit dicken dunklen Rauchwolken zu sehen.

Der Gouverneur des Gebiets Poltawa, Dmytro Lunin sprach von mindestens zehn Toten und 40 Verletzten.

„Der Raketenangriff auf das Einkaufszentrum mit Menschen in Krementschuk ist ein weiteres Kriegsverbrechen der Russen“, so Lunin.

Fabrik für Straßenbaumaschinen nahe des Einkaufszentrums

„Der Raketenbeschuss von Krementschuk traf einen belebten Ort, der nichts mit den Kämpfen zu tun hat“, schrieb der Bürgermeister der Stadt, Vitali Maletsky, auf Facebook. Krementschuk hatte vor Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine etwa 220.000 Einwohner. Die Stadt liegt etwa 250 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kiew. In unmittelbarer Nähe des Einkaufszentrums befindet sich eine Fabrik für Straßenbaumaschinen. (mit dpa/AFP)