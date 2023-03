Hilferuf an Putin: Russische Reservisten kritisieren die Führung der Kommandeure Russische Soldaten haben sich per Videobotschaft über Missstände in der Truppe beklagt. Sie fühlen sich wie Kanonenfutter und fordern militärische Hilfe. dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin besucht in der Region Rjasan ein militärisches Ausbildungszentrums für Reservisten. Pool Sputnik Kremlin/AP

Moskau -In einem neuen Videoappell haben russische Reservisten im Kriegsgebiet im Osten der Ukraine Missstände in der Truppe beklagt und Kremlchef Wladimir Putin um Hilfe gerufen. Als Oberkommandierender der Streitkräfte solle sich Putin darum kümmern, dass die Kommandeure ihre Arbeit machten, sagte ein vermummter Sprecher in der am Samstag aufgenommenen und im Nachrichtenkanal Telegram verbreiteten Videobotschaft. Insgesamt sind ein Dutzend Uniformierte auf dem Video zu sehen - ebenfalls ohne erkennbare Gesichter. Der Sprecher der Gruppe beklagt fehlende Ausrüstung und mangelnde Führung durch die Befehlshaber.