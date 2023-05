Luftalarm in Kiew (Video): Drohne unter Jubel abgeschossen

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew und Umgebung ist am Donnerstagabend wegen eines Flugobjekts kurzzeitig Luftalarm ausgelöst worden. Medienberichten zufolge wurde eine Drohne abgeschossen. Im Stadtzentrum waren Explosionen und Gewehrfeuer zu hören, wie Bewohner berichteten. Die Militärbehörden forderten die Menschen auf, Ruhe zu bewahren und Schutzräume aufzusuchen. Die Flugabwehr sei im Einsatz, hieß es.

Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen, wie eine Drohne über dem Zentrum von Kiew abgeschossen wurde. Die Explosionen hörten nach etwa 15 bis 20 Minuten auf. Die Militärverwaltung teilte mit, der Luftalarm sei beendet. Über der Stadt hing eine schwarze Rauchwolke in der Luft. Wie die Medien am späten Donnerstagabend berichten, soll es sich aber um eine ukrainische Drohne handeln – nicht um eine russische.

„Die feindliche Drohne wurde abgeschossen“, erklärte der Stabschef von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete von „Explosionen und Bränden“ im Bezirk Solomjanskyj und warnte die Menschen vor etwaigen Drohnentrümmern.

Kiew und die südukrainische Hafenstadt Odessa waren erst in der Nacht zum Donnerstag von russischen Drohnen angegriffen worden.

Russland schießt offenbar Drohne auf der Krim ab

Russland schoss am Donnerstagabend in der Nähe eines Luftwaffenstützpunkts auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim nach eigenen Angaben ebenfalls eine Drohne ab. Wie der von Russland eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, im Onlinedienst Telegram mitteilte, zerstörte die russische Luftabwehr bei einem „weiteren Angriff auf Sewastopol“ am Donnerstagabend ein „unbemanntes Fluggerät im Bereich des Flughafens Belbek“.

Russland räumte am selben Tag ein, dass es sich derzeit einer beispiellosen „Sabotage“-Welle der Ukraine ausgesetzt sieht. „Die terroristischen Aktivitäten und die Sabotage durch die ukrainischen bewaffneten Kräfte erreichen ein beispielloses Ausmaß“, erklärte das Außenministerium. Die Ukraine wies die Anschuldigungen zurück.

In den vergangenen Tagen hatten russische Behörden über zahlreiche Drohnenangriffe und von diesen verursachte Brände berichtet. Am Mittwoch gab Moskau den Abschuss zweier Drohnen bekannt, die angeblich den Kreml und Staatschef Wladimir Putin im Visier hatten. Der Kreml warf den USA vor, hinter diesem Drohnenangriff zu stecken, was Washington zurückwies.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warnte Moskau davor, „diesen angeblichen Angriff nicht als Vorwand für eine fortgesetzte Eskalation des Krieges zu benutzen“.