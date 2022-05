Der russische Botschafter in Polen, Sergej Andrejew, ist bei einer Veranstaltung, die die gefallenen sowjetischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg ehren sollte, mit roter Farbe übergossen wurden. In einem Video, das Conflict News auf dem Kurznachrichtendienst Twitter teilte, war Andrejew in der Mitte einer aufgebrachten Menschenmenge zu sehen. Der Ton des Videos ist ausgeschaltet, Twitter-Nutzer teilten weitere Ausschnitte, in dem „Faschist“-Rufe zu hören sind.

POLAND: The Russian ambassador to Poland was attacked with red paint whilst at a ceremony honouring Soviet soldiers killed during WW2. pic.twitter.com/pgCje8NZmi — Conflict News (@Conflicts) May 9, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Am 9. Mai feiert Russland den „Tag des Sieges“ über Nazideutschland. Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg in Europa mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht zu Ende gegangen.