Russischer Kampfjet rammt US-Drohne: USA bestellen Botschafter ein

Eine amerikanische Drohne vom Typ MQ-9 Reaper beim Landeanflug. U.S. Air Force/dpa

Ein russischer Kampfjet ist nach US-Angaben über dem Schwarzen Meer mit einer US-Drohne vom Typ Reaper zusammengestoßen. Der Vorfall dürfte die Spannungen zwischen den beiden Großmächten weiter verschärfen. Nur wenige Stunden nach der folgenschweren Kollision teilte eine Sprecherin des amerikanischen Außenministeriums mit, dass die USA den russischen Botschafter einbestellt haben.

Was war passiert? Zwei russische Kampfflugzeuge vom Typ Su-27 sollen am Dienstag eine Aufklärungsdrohne der USA auf „unsichere und unprofessionelle“ Weise über internationalen Gewässern abgefangen haben, erklärte das regionale Europa-Hauptquartier der US-Streitkräfte in Stuttgart (Eucom). Daraufhin wurde insbesondere das provokante und rücksichtlose Verhalten der russischen Kampfpiloten scharf kritisiert.

Vor der Kollision ließ einer der russischen Piloten „Treibstoff ab und flog in rücksichtsloser, umweltschädlicher und unprofessioneller Weise vor der MQ-9 her. Dieser Vorfall zeugt von einem Mangel an Kompetenz und ist darüber hinaus unsicher und unprofessionell“, zitiert das Online-Magazin Politico die US-Armee. Einer der russischen Kampfjets habe dann den Propeller der Drohne berührt. US-Kräfte hätten die Drohne, die angeblich potenzielle Kampfziele sucht und Daten vom Schlachtfeld sammelt, daraufhin zum Absturz bringen müssen.

Das Verhalten der russischen Piloten könnte Eskalation auslösen

In der Erklärung des US-Luftwaffengenerals James Hecker hieß es, die Drohne habe Routineoperationen im internationalen Luftraum durchgeführt. Auffällig: Das Verhalten der russischen Piloten folge einem Muster „gefährlicher Handlungen bei der Interaktion mit Flugzeugen der USA und der Alliierten über dem internationalen Luftraum“, so Hecker. Diese aggressiven Handlungen der russischen Flugzeugbesatzung seien gefährlich und könnten zu Fehleinschätzungen und unbeabsichtigten Eskalationen führen.

Brisant: Zu der Kollision kam es in einem Gebiet, in dem es aufgrund der russischen Invasion zu intensiven militärischen Aktivitäten der Nato kommt.