Medienberichten zufolge ist in der russischen Stadt Jeisk ein Kampfbomber in ein Wohngebiet gestürzt. Das bestätigte das russische Verteidigungsministerium am Montagabend. Demnach stürzte die Maschine vom Typ SU-34 bei einem Übungsflug ab. Das Flugzeug habe Probleme mit einem der Triebwerke gehabt, so das Ministerium. Die Maschine fing Feuer und stürzte in einen Wohnblock.

BREAKING: Military plane crashes into apartment building in Yeysk, Russia pic.twitter.com/FFP2XUc13b — BNO News (@BNONews) October 17, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Den Angaben zufolge sei das Flugzeug kurz nach dem Start von einem örtlichen Flugplatz zu einem Trainingsflug abgestürzt. Die beiden Piloten des Jagdbombers konnten sich vor dem Aufschlag aus dem Cockpit retten, hieß es.

Ein Video der Szene, das von der Nachrichtenagentur Mash veröffentlicht wurde, zeigt ein mehrstöckiges Wohnhaus, das in Flammen steht und dicken schwarzen Rauch in den Himmel steigen lässt. Die Hafenstadt Jeisk liegt aber auch so dicht an der Ukraine, dass von dort Luftangriffe gestartet werden könnten.