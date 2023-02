Russischer Propagandist nennt Kanzler Scholz „debil“ und sieht Nazi-Verschwörung

Der Kriegs-Propagandist Wladimir Solowjow ist bekannt für seine ausufernden Hetzreden im russischen Fernsehen. Nun attackierte Solowjow deutsche Medien und Politiker und warf mit zahlreichen Vorwürfen um sich. Zudem soll die Sendung auch bald mit deutschen Untertiteln erscheinen, sodass die Deutschen von „der Wahrheit“ erfahren.

In einer mehr als zwei Minuten andauernden Schimpftirade bekamen die Medienhäuser Bild und Stern sowie die deutschen Spitzenpolitiker Olaf Scholz und Annalena Baerbock ihr Fett weg.

Solowjow will nationalsozialistische Strukturen in der deutschen Presselandschaft erkannt haben

Die Zeitungen gehören laut dem Putin-Propagandisten Solowjow nämlich zu „Goebbels-Erben“. Deswegen richtet er seine Worte auch direkt „an die Nazi-Bastarde, die davongekommen sind: ‚Ja, es seid ihr, Bild, Stern und alle anderen Nichtigkeiten‘“.

Solowjow: Deutsche sind „Bettler“

Aber auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wird scharf angegangen. Sie habe Russland jüngst „den Krieg erklärt“. Ein besonders schlechtes Zeugnis stellt der Moderator allerdings Bundeskanzler Olaf Scholz aus. Dieser hat sich nach seinen Worten nämlich nicht als hanseatischer Kaufmann erwiesen, sondern als „debil“. Solowjow behauptet, dass Scholz Deutschland in Armut und Inflation gestürzt habe, weil das Land aufgehört habe, preisgünstige russische Energie zu kaufen und stattdessen überteuert amerikanische Energie kaufe. Dies sei geschehen, weil es von den „Besatzungsbehörden“ gefordert worden sei.

Allerdings plant Solowjow nach eigener Aussage auch eine Art Nettigkeit. Die Sendung möchte er auf eigene Kosten für die „deutschen Bettler“ untertiteln lassen. Demnach könnten die Menschen in Deutschland dann ein Programm genießen, in dem Meinung geäußert werden kann. Im Moment sei dies in der politischen Landschaft der Bundesrepublik problematisch, da „ihr Nichtsnutze des Vierten Reichs (...) fürchtet, euren unglücklichen Bürgern die Wahrheit zu sagen“.

AfD-Bundestagsabgeordneter schaltet sich in Sendung

Der Experte für russische Medienproduktionen, Francis Scarr, berichtete derweil auf Twitter, dass in der Sendung auch ein deutscher Politiker auftrat. Demnach schaltete sich der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré Live in die Show. Kotré erklärte den Angaben zufolge, dass die Deutschen der Ukraine keine militärische Hilfe zukommen lassen wollen würden. Außerdem würden die „Mainstream-Medien“ versuchen, die Bevölkerung gegen Russland aufzubringen.