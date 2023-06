Russischer Regierungsflieger landet in Washington: Das ist der Grund

Am Dienstag landete eine Maschine aus der Flotte Wladimir Putins in Washington D.C.. Das US-Außenministerium erklärt den Grund dafür.

Der Dulles Flughafen in Washington. Am Dienstag landete dort eine russische Regierungsmaschine.

Der Dulles Flughafen in Washington. Am Dienstag landete dort eine russische Regierungsmaschine. Matthew Barakat/AP

Eine russische Regierungsmaschine ist am Dienstag von Moskau in die US-amerikanische Hauptstadt Washington D.C. geflogen. Wie das US-Außenministerium dem Portal inews bestätigte, gehört das Flugzeug zur Flotte des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Das Flugzeug startete am Dienstagmorgen in Moskau und landete nach elf Stunden am Dulles Flughafen in Washington. Dabei mied die Maschine den europäischen Luftraum.

„Die US-Regierung hat der russischen Regierung gestattet, einen Charterflug in die Vereinigten Staaten zu entsenden, um die russischen Diplomaten, deren Dienstverhältnis beendet ist, nach Russland zu befördern“, so das Außenministerium in einem Statement gegenüber inews.

Experten halten es auch für möglich, dass russische Diplomaten bereits auf dem Hinflug an Bord waren – möglicherweise um Gespräche in Washington zu führen. Nach dem Aufstand der Söldnertruppe Wagner am vergangenen Samstag habe sich ein Fenster für Diplomatie geöffnet, so ein Experte gegenüber dem Portal.