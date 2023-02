Russischer Soldat mit Schädel-Trophäe tot nach Kopfschuss

Dem russischen Armeeoffizier und Söldner Igor Manguschew, der letztes Jahr bekannt wurde, weil er auf eine Bühne mit dem Schädel eines ukrainischen Soldaten trat und den Tod von „so vielen ukrainischen Soldaten wie nötig“ forderte, soll am Wochenende in den Kopf geschossen worden sein.

Sein Freund und Kollege Akim Apatschew berichtete der russischen Agentur Ria Novosti, dass Manguschew im Krankenhaus starb, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Der Russland-Propagandist erlitt in der Nacht zum 4. Februar in der Nähe der Stadt Stachanow eine Schusswunde am Kopf. Der Soldat wurde angeblich mit einer Neun-Millimeter-Pistole aus nächster Nähe erschossen. Wer ihn erschossen hat und warum, ist noch unklar.

Ein Video von Manguschews Auftritt mit einem Schädel in seinen Händen wurde im August letzten Jahres verbreitet. In seiner Rede sagte Manguschew, Russland kämpfe „mit der Idee der Ukraine als antirussischem Staat“ und „alle Träger dieser Idee müssen zerstört werden“. Er sagte auch, dass es ihm egal sei, wie viele und wie man ukrainische Soldaten tötet. Ihm zufolge gehörte der Schädel einem Ukrainer, der beim Sturm auf Mariupol getötet wurde; diese Behauptung wurde nie verifiziert. Nach der Veröffentlichung des Videos wandten sich die ukrainischen Behörden offiziell an die Uno.