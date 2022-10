Russischer Spion? Forscher in Norwegen festgenommen

Die Spionageabwehr in Norwegen (PST) hat einen mutmaßlichen russischen Spion festgenommen, der sich als brasilianischer Forscher ausgegeben hatte. Wie die PST am Dienstag mitteilte, erfolgte der Zugriff am Montagmorgen, als sich der Verdächtige zu seinem Arbeitsplatz an der Universität Tromsö im Norden Norwegens begab.

Mehrere Russen in Norwegen festgenommen

„Wir gehen davon aus, dass er für russische Behörden arbeitete“, sagte die Vizechefin der Spionageabwehr, Hedvig Moe, dem Sender TV2. Die norwegische Spionageabwehr arbeitete in diesem Fall mit Geheimdiensten befreundeter Länder zusammen. Sie will die Ausweisung des mutmaßlichen Spions beantragen, der zunächst für vier Wochen in Gewahrsam genommen wurde.

Zuletzt wurden in Norwegen mehrere russische Staatsbürger festgenommen. Sie nahmen mit Drohnen Fotos auf, die beschlagnahmt wurden. Unter den Festgenommenen war auch der Sohn des ehemaligen russischen Eisenbahnchefs und Putin-Vertrauten Wladimir Jakunin. Er ließ eine Drohne über Spitzbergen fliegen.

Das Nato-Mitglied Norwegen hat in der Arktis eine fast 200 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit Russland. Auf dem europäischen Gasmarkt hat Norwegen Russland inzwischen als Hauptlieferant abgelöst.