Stärkung der Beziehungen: Putins Kriegsminister Schoigu ist in Nordkorea

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu ist am Dienstag zu einem Staatsbesuch in Nordkorea eingetroffen, wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Abend mitteilte. In der Landeshauptstadt Pjöngjang soll Schoigu in Begleitung einer russischen Militärdelegation an den Feierlichkeiten zum Jahrestag des Endes des Koreakriegs teilnehmen.

Russland ist eines der wenigen Länder, das freundschaftliche Beziehungen zu Pjöngjang hat. Vor Schoigus Eintreffen hatte die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA seinen „Gratulationsbesuch“ angekündigt. Der Besuch werde „zur Stärkung der militärischen Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea beitragen und ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sein“, erklärte seinerseits das russische Verteidigungsministerium.

Nordkorea: Soldaten proben seit Monaten für Militärparade

Erst am Montag hatte Nordkorea erklärt, dass auch eine hochrangige chinesische Delegation unter der Leitung des Politbüro-Mitglieds Li Hongzhong an der Veranstaltung am Donnerstag teilnehmen werde. Peking – Pjöngjangs wichtigster Verbündeter – bestätigte dies.

Nach einer radikalen Abschottung während der Corona-Pandemie ist es das erste Mal, dass wieder hochrangige ausländische Besucher das Land besuchen. Staatlichen nordkoreanischen Medien zufolge wird Pjöngjang den 70. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstands auf eine Weise feiern, die „in die Geschichte eingehen wird“. Der Tag ist in Nordkorea als Tag des Siegs bekannt.

Es wird erwartet, dass eine riesige Militärparade und andere Veranstaltungen abgehalten werden. Die in Seoul ansässige und auf Nordkorea spezialisierten Nachrichtenseite NK News berichtete, auf Satellitenbildern sei zu sehen, dass Soldaten und Zivilisten seit Monaten für die Parade übten.

Der 1950 begonnene Koreakrieg war am 27. Juli 1953 mit einem Waffenstillstand, nicht aber mit einem Friedensvertrag zu Ende gegangen. Die beiden koreanischen Staaten befinden sich technisch gesehen weiterhin im Kriegszustand.