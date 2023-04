Mehrere Tote bei mutmaßlich ukrainischem Angriff auf Russland

Ein Grad-Mehrfachraketenwerfer der ukrainischen Armee feuert Raketen auf russische Stellungen an der Frontlinie bei Soledar.

Ein Grad-Mehrfachraketenwerfer der ukrainischen Armee feuert Raketen auf russische Stellungen an der Frontlinie bei Soledar. Libkos/AP

Bei einem ukrainischen Raketenangriff auf ein russisches Dorf sind nach Angaben des Regionalgouverneurs zwei Menschen getötet worden. Die Raketen hätten das Dorf Susemka östlich der Grenze zwischen beiden Ländern getroffen, erklärte der Gouverneur der Region Brjansk, Alexander Bogomas, am Sonntag. „Als Folge des Angriffs von ukrainischen Nationalisten wurden bedauerlicherweise zwei Zivilisten getötet“, teilte Bogomas im Onlinedienst Telegram mit. Ersten Informationen zufolge sei ein Wohngebäude vollständig zerstört worden, zwei weitere Häuser seien teilweise zerstört.

In den vergangenen Tagen hatte Russland die massiven Raketenangriffe auf ukrainische Städte wieder aufgenommen. In der zentralukrainischen Stadt Uman starben 23 Menschen, unter ihnen ein Baby.

Auf der von Russland annektierten Krim-Halbinsel geriet ein Treibstofflager nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff in Brand. Im Osten der Ukraine meldeten die von Moskau eingesetzten Behörden am Freitag, dass in der Stadt Donezk durch ukrainischen Beschuss neun Menschen getötet worden seien, darunter ein achtjähriges Mädchen.

Kiew will Russen für Raketenangriffe strafen

Einen Tag nach dem tödlichen Raketenangriff hat Präsident Wolodymyr Selenskyj neben der russischen Führung auch Soldaten für Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht. „Nicht nur die Befehlshaber, sondern ihr alle, ihr seid alle Terroristen und Mörder und ihr alle müsst bestraft werden“, sagte der 45-Jährige am Samstagabend in seiner täglichen Videoansprache.

Jeder, der Raketen steuere und abfeuere, der Flugzeuge und Schiffe für den Terror warte, sei mitschuldig an den Toten des Kriegs, sagte er. Ob die ukrainischen Kräfte tatsächlich den Angriff auf das russische Dorf ausgeführt haben, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Russland beklagt immer wieder Beschuss auch auf dem eigenen Staatsgebiet.