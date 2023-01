Russisches Haus in Berlin: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Die Staatsanwaltschaft prüft, ob gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen wird. Berichten zufolge soll der Betreiber der Einrichtung auf einer EU-Sanktionsliste stehen. dpa

Das Russische Haus der Wissenschaft und Kultur in der Friedrichstraße Benjamin Pritzkuleit

Berlin -Die Berliner Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Russischen Hauses in der Hauptstadt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Geprüft werde, ob der Betrieb des Wissenschafts- und Kulturzentrums gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoße, teilte Behördensprecher Sebastian Büchner am Freitag auf dpa-Anfrage mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Hintergrund sind EU-Sanktionen gegen Russland wegen dessen Angriffskrieges in der Ukraine. Wie der Berliner Kurier berichtet, soll eine russische Staatsagentur als Betreiber der Einrichtung auf einer EU-Sanktionsliste stehen.