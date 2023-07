Russisches Parlament schränkt Rechte von Transmenschen weiter ein

In Russland werden Menschen der LGBT-Community zunehmend unsichtbar gemacht.

Das russische Parlament hat einen Gesetzentwurf zum Verbot von Geschlechtsumwandlungen verschärft. In zweiter Lesung fügten die Parlamentarier dem Entwurf am Donnerstag nach Angaben des Parlaments einen weiteren Passus hinzu, der Hormonbehandlungen zur Geschlechtsumwandlung untersagt. Bereits im Juni hatten das Parlament in erster Lesung für ein Verbot von Geschlechtsumwandlungen auf chirurgischem Wege sowie gegen die Möglichkeit gestimmt, dass Menschen bei den Behörden ihren Geschlechtseintrag ändern können.

Einzige Ausnahme vom Verbot von Geschlechtsumwandlungen sind laut dem Entwurf Fälle von „genitalen Anomalien“ bei Kindern, die von einem Ärzteausschuss auf staatlicher Ebene überprüft werden müssen. Menschen, die sich bereits einer Geschlechtsumwandlung unterzogen haben, dürfen dem Entwurf zufolge künftig keine Kinder adoptieren und verlieren automatisch das Sorgerecht für bereits vorhandene Kinder. Das Gesetz soll am Freitag in dritter und letzter Lesung verabschiedet werden.

Festnahme eines Trans-Aktivisten wegen „Hochverrats“

Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine gehen die Behörden in Russland verschärft gegen LGBTQ-Menschen vor. Wenige Stunden vor der zweiten Gesetzeslesung im Parlament meldete der russische Inlandsgeheimdienst FSB die Festnahme eines Trans-Aktivisten wegen des Vorwurfs des „Hochverrats“ zugunsten der Ukraine.

Der Aktivist arbeite als Freiwilliger für die Bürgerrechtsorganisation OVD-Info und habe sich als Administrator für ein Projekt engagiert, mit dem Geld an ukrainische Organisationen überwiesen worden sei, erklärte der FSB. Ziel sei die finanzielle Unterstützung der ukrainischen Armee gewesen. Auf Hochverrat steht in Russland lebenslange Haft.