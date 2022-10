Russischunterricht in Berlin weiterhin gefragt Russischlehrer in Berlin sehen den Krieg in der Ukraine mit Besorgnis. Doch das Interesse an der Sprache ist nach wie vor da. Volkshochschulen verzeichnen te... dpa

Berlin/ Marburg -Russischlehrer in Berlin sehen den Krieg in der Ukraine mit Besorgnis. Doch das Interesse an der Sprache ist nach wie vor da. Volkshochschulen verzeichnen teilweise sogar eine steigende Nachfrage. „Alle meine Teilnehmer verurteilen den schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine. Sie kommen aber weiterhin in die Russischkurse, weil sie an der Sprache interessiert sind, an der Kultur, vor allem der Literatur“, sagt etwa Elke Saniter, Volkshochschullehrerin in Steglitz-Zehlendorf.