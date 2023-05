Nach Böhmermann-Sendung: An den Vorwürfen gegen Arne Schönbohm war nichts dran

Der Chef des BSI-Chef geriet nach einer Böhmermann-Sendung in die Bredouille und wurde geschasst. Nun kommt heraus: Die Vorwürfe waren haltlos.

An den Vorwürfen gegen Arne Schönbohm soll nichts dran sein. Wurde er zu Unrecht entlassen?

An den Vorwürfen gegen Arne Schönbohm soll nichts dran sein. Wurde er zu Unrecht entlassen? Rolf Vennenbernd/dpa

Es war eine der brisantesten Affären im politischen Berlin im vergangenen Jahr: Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), wurde von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) als Chef der obersten Cybersicherheitsbehörde Deutschlands abgesetzt. Vorausgegangen war eine Sendung des „ZDF Magazin Royale“, in der Moderator Jan Böhmermann Verbindungen des BSI-Präsidenten mit angeblich russischen Geheimdiensten thematisierte. Doch nun stellt sich heraus: An den Vorwürfen des Satirikers ist wohl nichts dran.

Das Innenministerium hat den Anwälten von Arne Schönbohm demnach in einem Schreiben Ende April mitgeteilt, dass die Voruntersuchungen zu einem möglichen Verfahren keine Anhaltspunkte gebracht hätten, die ein Disziplinarverfahren rechtfertigen würden. Das berichtet der Business Insider und beruft sich auf Regierungskreise.

BSI: Claudia Plattner bekleidet nun Amt der Präsidentin

Somit habe Faeser in der Causa Schönbohm zu voreilig gehandelt. Schon unmittelbar nach der Degradierung des gebürtigen Hamburgers hatte es Zweifel an den Vorwürfen gegeben. Über die konkreten Hintergründe im Verhältnis zwischen Schönbohm und Russland blieb vieles im Unklaren.

Arne Schönbohm (l.) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (r.) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz Rolf Vennenbernd/dpa

Schönbohm widersprach den Darstellungen Böhmermanns. Inzwischen ist er Präsident der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung und zudem zuständig für die Modernisierung der Fortbildungslandschaft. Die Tech-Expertin Claudia Plattner wurde daraufhin neue Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik.