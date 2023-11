Russland bestätigt: Ukraine beschießt Werft auf der Krim und beschädigt Schiff

Die Ukraine hat am Samstag eine Werft in der Hafenstadt Kertsch mit 15 Marschflugkörpern beschossen und dabei ein Schiff beschädigt hat, wie russische Nachrichtenagenturen berichteten. In einer Erklärung des Ministeriums hieß es, die Luftabwehrsysteme hätten 13 der von der Ukraine abgefeuerten Raketen zerstört.

Die ukrainischen Streitkräfte gaben bereits am Samstag bekannt, dass sie die Werft im Osten der von Russland annektierten Halbinsel Krim angegriffen haben. Die „erfolgreichen“ Angriffe hätten der Saliw-Werft „in der vorübergehend besetzten Stadt“ Kertsch gegolten, teilte die ukrainische Armee am Abend mit.

Zuvor behauptete der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow, die Ukraine habe Raketen auf eine Werft in Kertsch abgefeuert, die jedoch abgeschossen worden seien. „Einige der Trümmer der abgeschossenen Raketen fielen auf das Gelände eines der Trockendocks“, so Aksjonow. Verletzte habe es keine gegeben, schrieb er in Onlinediensten.



Die nahegelegene Krim-Brücke zum russischen Festland, die schon früher von ukrainischen Streitkräften beschossen wurde, war am Samstag vorübergehend nicht befahrbar.

Ukrainische Angriffe auf russische Gebiete haben seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive im Juni zugenommen. Die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim wird regelmäßig ins Visier genommen, da sie Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte und eine wichtige Nachschubroute für die russischen Streitkräfte in der Süd- und Ostukraine ist.