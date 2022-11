Russland beteiligt sich wieder an Getreide-Abkommen mit Ukraine 

Russland hatte am Samtag nach einem Drohnenangriff auf seine Schwarzmeerflotte seine Teilnahme am Abkommen ausgesetzt.

Russland nimmt seine Teilnahme an dem Getreideabkommen mit der Ukraine wieder auf. Das habe das Verteidigungsministeriums in Moskau bestätigt. Nach einem Drohnenangriff auf seine Schwarzmeerflotte auf der annektierten Halbinsel Krim hatte Russland am Samstag seine Teilnahme am Abkommen zum Export von ukrainischen Getreide ausgesetzt.

Das im Juli unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der Türkei unterzeichnete Abkommen hat seit Beginn des Angriffskriegs bereits die Ausfuhr von zehn Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine ermöglicht.

Mehr in Kürze.