Die russischen Strafverfolgungsbehörden haben am Donnerstag die Verhaftung von zwei „Bürgern der UdSSR“ in der geschlossenen Stadt Selenogorsk, in der Region Krasnojarsk bekannt gegeben. Nach Angaben der Beamten planten die beiden die Sprengung von Funkmasten der Mobilfunkbetreiber Rostelecom und Transtelecom, um zu verhindern, dass Einberufungsbescheide an russische Bürger per E-Mail verschickt werden.



Bürger der UdSSR oder Union der slawischen Kräfte Russlands ist eine Bewegung, deren Anhänger an den Fortbestand der Sowjetunion glauben und die Russische Föderation ablehnen. Die Bewegung ist in Russland verboten.

Medienberichten, die den russischen Inlandsgeheimdienst (FSB) zitieren, zufolge, wollten die Männer TNT-Stangen sowie einen Sprengsatz mit elektrischen Zündern kaufen. Als sie den Sprengstoff erhielten, wurden sie von den FSB-Beamten festgenommen. Es wurden Strafverfahren wegen des „Versuchs des illegalen Erwerbs von Sprengstoff“ und des „Versuchs der Begehung einer terroristischen Handlung“ eingeleitet. Ein Video der Festnahmen wurde von russischen Medien veröffentlicht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es ist der dritte Vorfall dieser Art innerhalb von drei Tagen. Am Mittwoch hat der FSB nach eigenen Angaben eine Gruppe von vier ukrainischen „Saboteuren eliminiert“, die in der Region Brjansk die Grenze nach Russland überqueren wollte. Der FSB und Streitkräfte des russischen Verteidigungsministeriums hätten „den Versuch einer ukrainischen Geheimdienst- und Sabotagegruppe verhindert, auf russisches Territorium vorzudringen“, teilte der FSB auf seiner Webseite mit.

Im vergangenen September hatte Präsident Wladimir Putin eine „Teilmobilisierung“ von 300.000 Menschen angekündigt, um die Reihen zu stärken. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte seinerseits im vergangenen Jahr, die russische Armee werde angesichts der Offensive in der Ukraine auf 1,5 Millionen Streitkräfte aufgestockt.



Ende Juni beschloss die russische Staatsduma umfangreiche Reformen des Militärdienstes, unter anderem die Ausweitung des Wehrpflichtalters von 27 auf 30 Jahre. Der Schritt löste Spekulationen aus, dass eine neue Mobilisierungswelle für den bereits 18 Monate andauernden Krieg Russlands in der Ukraine bevorstehen könnte. (mit AFP)