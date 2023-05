Bürgermeister meldet: Moskau von Drohnenangriff getroffen

Nach Angaben des Bürgermeisters von Moskau, Sergej Sobjanin, hat ein Drohnenangriff die russische Hauptstadt getroffen. „Heute früh, in der Morgendämmerung, hat ein Drohnenangriff geringe Schäden an mehreren Gebäuden verursacht“, erklärte der Bürgermeister im Onlinedienst Telegram. „Bisher ist niemand ernsthaft verletzt worden.“

Zu den Hintergründen werde noch ermittelt. Hausbewohner seien in Sicherheit gebracht worden, Sicherheitskräfte seien im Einsatz. Der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, erklärte, die Luftabwehr sei aktiv gewesen: „Im Anflug auf Moskau wurden einige Drohnen abgeschossen.“ In den Onlinenetzwerken geteilte Fotos zeigen Rauchspuren am Himmel.

Der Angriff folgt auf einen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew im Laufe der Nacht, bei dem nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko mindestens ein Mensch starb. Am Montag schon hatte russischer Beschuss mitten am Tag für Panik in der ukrainischen Hauptstadt gesorgt.