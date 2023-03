„Wie können Sie mit sich leben?“: Russischer Diplomat blamiert sich im TV

Der russische Botschafter in Australien, Alexej Pawlowsky, hat sich in einem Interview am Montag den Fragen der Journalistin Sarah Ferguson vom Sender ABC News gestellt. Pawlowsky verteidigte in dem Gespräch, das auch auf Youtube veröffentlicht wurde, den Krieg in der Ukraine.

„Herr Botschafter, Sie leben hier in Australien wo sie die Vorteile einer freien und offenen Gesellschaft genießen. Wie können Sie mit sich selbst leben?“ beginnt Ferguson das Interview. Er repräsentiere schließlich ein unterdrückerisches, diktatorisches Regime. Pawlowsky antwortet darauf, dass er dies gar nicht so wahr nehme.

Konfrontiert mit der russischen Invasion in der Ukraine, der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste gegen die Teilmobilmachung und der Unterdrückung der freien Presse, gerät Pawlowsky ins Stottern. Er müsse nicht die Regierungsform Russlands mit ihr diskutieren, verteidigt er sich gegenüber Ferguson.

Er habe sich auf Fragen zu „Russlands Rolle in der Welt“ vorbereitet. Daraufhin führte Ferguson die Vorwürfe der UN an, Russland würde in der Ukraine Kriegsverbrechen begehen. Pawlowsky versuchte erneut, auf angebliche Kriegsverbrechen auf Seiten der Ukraine auszuweichen. Er warf der UN einen „Tunnelblick“ vor.

Journalistin wird fürs Interview gelobt

„In seiner Rede im vergangenen Monat sagte Ihr Präsident, Präsident Putin, dass Sie nicht im Krieg mit der ukrainischen Bevölkerung seien. Warum töten Sie sie dann?“, fragte Ferguson Pawlowsky direkt. Erneut versucht dieser auf den angeblichen Mangel an Beweisen für Kriegsverbrechen umzuschwenken – ohne Erfolg.

„Wenn Sie nur russische Propaganda wiederholen, mache ich weiter“, so Ferguson. „Auch wenn Pawlowsky von einer militärischen Spezialoperation spricht“, korrigiert sie ihn mit „es ist ein Krieg“.

Auf Twitter erhält Sarah Ferguson viel Zuspruch für ihr Interview. „Der Botschafter sieht peinlich berührt aus“, kommentierte ein Nutzer.