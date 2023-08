Russland: 13 ukrainische Drohnen über Krim und Moskau abgeschossen

Russische Streitkräfte haben nach Angaben Moskaus in der Nähe der Halbinsel Krim der Nacht elf ukrainische Drohnen abgeschossen. Außerdem seien zwei Drohnen abgeschossen worden, die in Richtung der Hauptstadt Moskau flogen, erklärte das Verteidigungsministerium am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Zwei ukrainische Drohnen seien in der Nähe der Stadt Sewastopol abgeschossen worden, „neun weitere (...) sind ins Schwarze Meer gestürzt“, hieß es.

Die beiden Moskauer Flughäfen Wnukowo und Domodedowo ließen zwischenzeitlich keine Flugzeuge starten und landen. Zugleich wurde aus der Stadt Domodedowo nachts ein Brand auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern gemeldet. Ob es einen Zusammenhang zu dem Drohnenvorfall gab, war zunächst unklar.

Nach Angaben des Ministeriums gab es keine Meldungen über Schäden oder Opfer in den betroffenen Gebieten. Es ist der mindestens vierte Angriff auf die russische Hauptstadt binnen einer Woche. Erst am Mittwoch waren nach russischen Angaben zwei ukrainische Kampfdrohnen abgeschossen worden, die auf Moskau zusteuerten.

Rüstungspaket: Präsident Selenskyj dankt auf Deutsch

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte am Mittwoch mehrfach für die Militärhilfe. Sie sei mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vereinbart worden, schrieb er auf Deutsch bei Twitter: „Die Erfüllung unserer Vereinbarung wird Tausende Leben unserer Menschen retten.“ Gleichzeitig brauche die angegriffene Ukraine noch viel mehr Waffen zur Flugabwehr, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache.

Danke Deutschland und Bundeskanzler Olaf Scholz @Bundeskanzler für das neue Rüstungshilfepaket für 🇺🇦. Genau das haben wir mit Herrn Bundeskanzler vereinbart. Es gibt weitere Patriot-Flugabwehr-Startgeräte aus Deutschland. Die Erfüllung unserer Vereinbarung 🇺🇦🇩🇪wird Tausende… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2023

An allen Abschnitten der Front gab es nach Angaben des ukrainischen Generalstabs vom Mittwochabend heftige Gefechte. In der Nacht wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst.