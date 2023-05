Russland feiert den 9. Mai: Militärparade in Moskau und Putins Rede

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen soll bei der großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau (ab 9 Uhr MESZ) Kremlchef Wladimir Putin auftreten. Erwartet wird, dass er sich in seiner Rede zu den seit mehr als 14 Monaten anhaltenden Angriffen auf die Ukraine äußern wird, die der Kreml als Kampf gegen den Faschismus wie im Zweiten Weltkrieg darstellt.

Anders als ursprünglich angekündigt sollen dabei nun doch ausländische Staats- und Regierungschefs auf der Ehrentribüne zu Gast sein – nämlich aus den Ex-Sowjetrepubliken Kasachstan, Tadschikistan, Kirgistan, Usbekistan und Armenien.



In den vergangenen Tagen war immer wieder spekuliert worden, ob die Parade, bei der traditionell mehr als 10.000 Soldaten aufmarschieren und Militärtechnik gezeigt wird, tatsächlich stattfindet oder eventuell doch aus Sicherheitsgründen abgesagt wird.

Erst vor einigen Tagen waren nämlich zwei Drohnen bis zum Kreml-Gelände vorgedrungen. Über der Kuppel des Senatspalasts konnten sie von der Luftabwehr zum Absturz gebracht werden. Moskau macht Kiew für den angeblichen Anschlagsversuch auf Putin verantwortlich. Die Ukraine weist das zurück und spricht von einer russischen Inszenierung.

Bildstrecke

Russische Soldaten nehmen an der Generalprobe der Militärparade zum Tag des Sieges im Zentrum Moskaus teil. Kirill Kudryavtsev/AFP Russische Soldaten nehmen an der Generalprobe der Militärparade zum Tag des Sieges im Zentrum Moskaus teil. AP Russische Soldaten nehmen an der Generalprobe der Militärparade zum Tag des Sieges im Zentrum Moskaus teil. Kirill Kudryavtsev/AFP Russische Soldaten versammeln sich vor einer Probe der Militärparade zum Tag des Sieges im Zentrum Moskaus. Natalia Kolesnikova/AFP Russische Soldaten nehmen an der Generalprobe der Militärparade zum Tag des Sieges im Zentrum Moskaus teil. Kirill Kudryavtsev/AFP Russische Soldaten nehmen an der Generalprobe der Militärparade zum Tag des Sieges im Zentrum Moskaus teil. Kirill Kudryavtsev/AFP Russische Soldaten marschieren in Richtung Roter Platz, um an einer Generalprobe für die Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau teilzunehmen. AP Ein russischer Interkontinentalraketenwerfer rollt vor einem riesigen Z-Symbol in Richtung Roter Platz für eine Probe der Militärparade zum Tag des Sieges. Natalia Kolesnikova/AFP Russische Soldaten nehmen an der Generalprobe der Militärparade zum Tag des Sieges im Zentrum Moskaus teil. Kirill Kudryavtsev/AFP Russische Kosaken nehmen an einer Probe der Militärparade zum Tag des Sieges im Zentrum Moskaus teil. Natalia Kolesnikova/AFP 1 / 10

Fotos von toten Angehörigen sollen Autos zieren

Abgesagt wurde in Moskau bereits der Traditionsmarsch „Unsterbliches Regiment“, der normalerweise nach der Parade abgehalten wird und bei dem 2022 auch Putin dabei war. Anstelle des sonst in Moskau und vielen anderen Städten organisierten Umzugs mit Hunderttausenden Teilnehmern sollten sich die Menschen die Fotos ihrer toten Angehörigen in diesem Jahr lieber ans Autofenster kleben oder an die Kleidung heften.

Offiziell lautete die Begründung für die Absage des Marsches, das Gedenken an die Veteranen, die zwischen 1941 und 1945 gegen Nazi-Diktator Adolf Hitler kämpften, solle „erweitert“ werden. In der neuen Form dauere es den ganzen Tag und nicht mehr nur wenige Stunden, hieß es. Beobachter vermuteten allerdings, dass Russlands Behörden mehr als ein Jahr nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine in Wirklichkeit Sicherheitsbedenken hätten.

Sabotageakte und mutmaßliche Anschläge überschatteten Feier-Planungen

Die jüngste Serie mutmaßlicher Sabotageakte und Angriffe hatte die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten überschattet. Entgleisende Züge, brennende Treibstofflager, gekappte Stromleitungen – und dann auch noch der angeblich versuchte Drohnenanschlag auf Putin im Kreml: Die Ukraine übernahm für keinen der von Moskau vermeldeten Angriffe die Verantwortung. Die Mehrzahl davon richtete sich aber offenbar gegen Lieferketten der russischen Armee in Grenzregionen zur Ukraine und auf der von Russland annektierten Krim-Halbinsel.



Mehrere Städte nahe der ukrainischen Grenze sagten jedoch die traditionellen Feierlichkeiten zum 9. Mai ab, auch anderswo in Russland gab es solche Absagen. Zu den Feiern in Moskau sagte Peskow in der vergangenen Woche aber: „Es gibt keine Änderungen an den Plänen.“